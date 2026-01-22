Dschungelcamp: Die grössten Camp-Romanzen - und was daraus wurde

Flirtwütige Realitystars gibt es inzwischen in jedem Format – ob auch im Dschungelcamp wieder die Funken sprühen? Immerhin ziehen am 23. Januar unter anderem die Datingshow–Veteranen Patrick Romer, Samira Yavuz, Umut Tekin, Ariel Hediger und Eva Benetatou ein. Da wird sich sicher jemand zum Anlehnen am Lagerfeuer finden, oder? 2024 haben Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) immerhin eindrucksvoll bewiesen, dass es mit der Dschungelliebe klappen kann. Und sie hatten ja auch schon prominente Vorgänger.