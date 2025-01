Dschungelcamp: Die Schmugglerbande und die explodierende «Mumu»

Während man sich im Lager über «die beste Trüffelmayo, die es gibt» unterhielt, brachte Dahlmann die nächste Hiobsbotschaft für die Kandidaten. Ein Promi hatte bei der Abgabe betrogen und es sollte ein weiterer Luxusartikel abgegeben werden. «Wie unnötig, wer war das?», fragte Herren in die Runde. Der Schuldige? Sam Dylan! Da der sich aber nicht meldete, gab Yeliz Koc (31) überraschend zu, dass auch sie etwas ins Camp geschmuggelt habe – an Tag vier war aufgeflogen, dass Timur Ülker (35) Brühwürfel mitgebracht hatte. «Ja okay, ich habe gelogen», erklärte Koc und zauberte eine Vape hervor. Die habe sie unter ihrer Slipeinlage versteckt. «Ich hatte so Angst, dass diese Vape in meiner Mumu explodiert», deutete sie an.