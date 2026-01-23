Dschungelcamp: Diese Kandidaten sind in der Versenkung verschwunden

Susan Stahnke

Die ehemalige «Tagesschau»–Sprecherin Susan Stahnke (58) wagte sich 2004 in der allerersten Staffel ins Dschungelcamp. Zu diesem Zeitpunkt lag ihre Karriere bei der ARD bereits hinter ihr – nach einem Fotoshooting war ihre Seriosität angezweifelt worden und Stahnke verliess den Sender 1999. Im Camp geriet sie vor allem durch einen Konflikt mit Caroline Beil in die Schlagzeilen. Danach wurde es still um Stahnke. Von 2007 bis 2023 moderierte sie noch bei Regionalsendern in Hamburg und Berlin. Einen offiziellen Online–Auftritt findet man von ihr nicht.