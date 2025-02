Dschungelcamp: Drama um das Ecstasy-Gummibärchen

In einer Woche, am 9. Februar, wird bei RTL (auch via RTL+) die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig gekrönt. Schon jetzt reisst bei den noch verbliebenen Promis in der aktuellen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» jedoch teilweise der Geduldsfaden. In der Folge vom Sonntag darf sich Pierre Sanoussi–Bliss (62) am Lagerfeuer ein weiteres Drama ansehen, auch wenn er diesmal «den Film nicht ganz verstanden» hat. Doch worum geht es überhaupt und welcher Kandidat oder welche Kandidatin wird in der Ausgabe vom 2. Februar aus dem Dschungelcamp gewählt?