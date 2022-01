Dschungelcamp: Einzelcamper Eric zeigt Einsicht - Tina Ruland fliegt

Tina Ruland (55) griff als erste die Initiative und suchte das Gespräch mit Eric. Sie fragte ihn ganz direkt: «Habe ich irgendetwas getan, was falsch war?» Doch Eric blockte ab: «Keine Antwort.» Anouschka Renzi (57) und Harald Glööckler (56) sind sich offenbar einig: Eric habe die Aktion von Anfang an geplant. «Der will Stress machen. Das ist sein Plan», ist sich Harald sicher. «Karma schlägt zurück.»