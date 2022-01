Dschungelcamp-Eklat um Eric Stehfest: Seine Frau nimmt in ihn Schutz

«Also erstmal macht mich der Mann mal wieder fertig, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet hatte», erklärt die 27-Jährige bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach». Mit dem radikalen Schritt des bisher eher unauffälligen Schauspielers hätte sie nie gerechnet. Jedoch käme bei der Aktion sein «Bad-Boy-Charakter» zutage, «den ich sehr an ihm liebe». Ihr Mann ziehe konsequent durch, und nehme in Kauf, von seinen Mitbewohnern gehasst zu werden. Seine Verweigerung, ein Novum in der Geschichte von IBES, sieht sie als letztes Mittel ihres Mannes, auf Missstände hinzuweisen. Sie sei stolz darauf, dass er «so krass Rückgrat bewiesen» habe.