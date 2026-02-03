Dschungelcamp: Feministin Ariel, «Daddy-Issues» und kein Auszug

Ariel wird zur Feministin

Reality–Sternchen und Camp–Küken Ariel (22) sorgte bislang für den meisten Krawall im Dschungelcamp 2026. Doch in der elften Ausgabe von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» blieb auch die Schweizerin relativ ruhig – und wurde sogar bei der Nachtwache mit Samira Yavuz (32) nachdenklich. Nachdem Yavuz erklärte, einige Männer hätten sich über freizügige Kleidung der Camp–Damen wie Eva Benetatou (33) beschwert, platzt es aus ihr heraus: «Auch wenn ich Eva nicht mag, aber jede Frau darf anziehen, was sie möchte, und da hat kein Mann auf dieser Welt das zu beurteilen!»