Dschungelcamp: «Genervtes Adrenalin» und Trauer am Lagerfeuer

Noch immer könne sie nicht glauben, wie urplötzlich ihr Vater verstarb. «Ich habe noch montags mit ihm geschrieben und dann kriege ich die Nachricht. Ich kam gar nicht damit klar. Als es noch frisch war, bin ich nachts aufgestanden, ich habe einfach nach ihm geschrien. Das war richtig krank.» In der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2023 wähnte Alessia so etwas wie ein Zeichen aus dem Jenseits: «Mein Vater ist am 20. April 2021 verstorben. Am 16. April habe ich ihn das letzte Mal umarmt, als er noch lebte. Zwei Jahre später mit 21 Jahren bin ich Mama geworden am 16. April.» Maurice pflichtete ihr umgehend bei: «Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt.»