Dschungelcamp-Halbfinale: Diese zwei Camper müssen gehen

«Ich will einfach nur Mike sein»

Fabio wollte ihm Leyla zuliebe weiter auf den Zahn fühlen und als Kuppler fungieren. Dass Fabio «Date Doktor» spielte, passte Mike aber überhaupt nicht. Auf «Datingsachen» reduziert zu werden, nervt den «frauenbelasteten» Reality–Star. «Ich will einfach nur Mike sein. Ohne Verbindung zu einer Frau», betonte er im Dschungeltelefon. Vor Fabio erklärte er, dass die Hygiene und die Umstände dazu geführt hätten, dass er bei Leyla nicht auf Angriff gegangen sei und er Körperkontakt «überhaupt nicht» fühle.



Im Zwiegespräch mit Leyla wurde er ebenfalls deutlich und erklärte: «Wir verstehen uns gut, aber das ist es auch erst mal.» Ihre Einstellungen seien top, aber er sehe das alles entspannt. «Damit kann ich gerade gar nicht umgehen. Ich ärgere mich über mich selbst», zeigte sich Leyla im Dschungeltelefon von Mikes Aussagen frustriert. «Ich sehe was in Männern, die nichts in mir sehen. Danke für gar nichts», liess sie dann ihren Tränen freien Lauf. Eine Umarmung ihrer Mutter fehle ihr jetzt.