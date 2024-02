Dschungelcamp: Hat das Drama um Kim Virginia jetzt ein Ende?

Ähnlich dürfte es Heiter wohl gegangen sein. Er sprach den Stress an, der aus Kim Virginias Richtung komme – auch wenn er aufpassen müsse, was er in ihrem Beisein so äussere. Sie wolle «mit Frieden hier rausgehen», warf ihm im direkten Gespräch aber auch vor, herumzusticheln und kindisch zu sein. Als sie behauptete, er habe ihr gegenüber im Camp Annäherungsversuche gestartet, fehlten ihm die Worte: «Ich glaube, du träumst ein bisschen.» Er wolle einfach, dass das ganze Drama endlich aufhöre und eine Lösung. «Ich will nicht mehr reden. Ich will nicht mehr reden. Ich will nicht mehr reden. Ich will nicht mehr reden», sass er mantraartig vor ihr.