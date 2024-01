Dschungelcamp: Heinz Hoenig und Co. heben nach Australien ab

Keine zwei Wochen sind es noch bis zum Start von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Die ersten Dschungelcamper sind nun in Richtung Australien unterwegs. Heinz Hoenig (72) zeigte sich etwa am Flughafen in Frankfurt am Main den Fotografen. Der renommierte Schauspieler kam mit seiner Frau Annika Kärsten–Hoenig (38), die ihn als moralische Unterstützung nach Down Under begleitet.