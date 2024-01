Dschungelcamp: Heiter mit Aussicht auf Donnerwetter

Tag acht bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (auch auf RTL+) ist in den vorangegangenen Staffeln ein besonderer gewesen – nach einer Woche Schonfrist stand für gewöhnlich der erste Rauswurf an. Doch weil sich Cora Schumacher (47) schon nach wenigen Tagen freiwillig verabschiedete, ging dieser Kelch ausnahmsweise noch einmal an den Dschungelcampern vorbei – auch wenn sich manch ein Star wohl zunehmend wünscht, man möge das Camp endlich um eine Streitfigur ausdünnen. Denn selbst ohne Exit gab es wieder ordentlich Drama – dessen Queen sei «Dank».