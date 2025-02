Dschungelcamp: Jürgen Hingsen muss als Erster gehen

Sam Dylan wächst über sich hinaus – null Sterne

Sam Dylan (33) musste auch an Tag acht seine tägliche Dschungelprüfung bestehen. «Man hat einfach nicht mehr die Kraft, die man am Anfang hatte», sorgte er sich schon im Vorfeld. Zur Erinnerung: Auch am ersten Tag hatte er keine Kraft, die Prüfung brach er damals ab. Diesmal fehlte ihm allerdings die Kraft, in Panik auszubrechen. Obwohl er Höhenangst hat, kletterte Dylan ungewöhnlich mutig eine 15 Meter lange Leiter hoch und setzte sich gegen Skorpione, Mehlwürmer und Kakerlaken durch. Fast oben angekommen verliess ihn aber tatsächlich die Kraft in den Armen. «Nimm es als deinen persönlichen Erfolg», tröstete Jan Köppen (41).