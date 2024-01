Dschungelcamp: Leyla und Mike kuscheln im Weiher - und Kim flippt aus

Kim und Leyla gehen sich nach Weiher–Gate an die Gurgel

Nach der Dschungelprüfung folgte erst einmal ein Gruppenbad im Weiher: Mike, Anya, Heinz und Fabio sprangen ins kühle Nass. Nur Leyla traute sich zunächst nicht. Mit Hilfe von Mike jedoch machte ihr das trübe Wasser samt Froscheiern ganz plötzlich gar nichts mehr aus. In seinen Armen genoss die ehemalige «Bachelor»–Kandidatin die feuchtfröhliche Abkühlung. Als Mikes Ex Kim das sah, kippte jedoch die Flirt–Stimmung. «Ich bin schockiert», stellte sie klar und machte prompt wieder kehrt. Anya Elsner (20) versuchte Kim zu erklären: «Da waren ganz viele Tiere und sie brauchte jemanden, der sie trägt.» Dafür hatte Kim kein Verständnis: «Aber muss es dann mein Ex sein? Sie macht das vor meinen Augen! Das ist respektlos. Muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen, vor meinen Augen?»