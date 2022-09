Dschungelcamp ohne Dr. Bob? RTL gibt Entwarnung

Robert «Bob» McCarron (72) wird in der neuen Staffel von «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!», der UK-Originalausgabe des Dschungelcamps, nicht mehr als Camparzt Medic Bob in Erscheinung treten. Das bestätigte ein Sprecher der Produktionsfirma dem «Mirror». Fans hatten deshalb befürchtet, dass McCarron auch seinen Posten als Publikumsliebling Dr. Bob in der deutschen Ausgabe «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» aufgeben könnte.