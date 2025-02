Dschungelcamp-Rekord: Noch nie wurden so viele Prüfungen abgebrochen

Sitzen dieses Mal etwa nur Mimosen am Lagerfeuer? Fakt ist, dass so viele Promi–Camper wie nie zuvor mit Ängsten und Phobien zu kämpfen hatten und haben. Gefundenes Fressen für die amüsiert lästernden Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). Doch sie wurden auch streng: «Wenn ich ehrlich bin, höre ich ganz viele hier, die die ganze Zeit jammern, wirklich», betonte Zietlow an einem der ersten Tage. «Ich glaube, so viel jammern und rumjammern habe ich hier echt selten gehört», fasste sie zusammen.