Dschungelcamp-Romanzen: Bei diesen Stars sprühten die Funken

Diese Flirts schafften es nicht aus dem Dschungel

Auch bei anderen Stars sprühten am Lagerfeuer in Australien die Funken – doch anders als bei Jay Khan und Co. blieb es bei den verliebten Blicken in Down Under. 2014 fanden Gabriella «Gabby» De Almeida Rinne (35) und Marco Angelini (40) aneinander Gefallen. Doch mehr als ein paar Kuscheleinheiten am Lagerfeuer schien es zwischen den beiden nicht zu geben. Erst ein Jahr nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp gab die heute 35–Jährige zu, dass noch mehr lief. «Wir waren im Versace–Hotel und ich habe lange versucht, es zu unterdrücken, aber dann habe ich ihn einfach geküsst. Wir sind uns sehr nahegekommen und haben auch die Nacht miteinander verbracht», verriet sie 2015 im Interview mit «Bild». Eine Beziehung führten sie danach aber nicht: Während Angelini angeblich etwas Ernsthaftes wollte, entschied sich seine Dschungel–Liaison für ihren damaligen Freund.