Tindall hatte Tränen in den Augen, wie Ausschnitte aus der Sendung bei «Mail Online» zeigen, als er Zaras Nachricht von zu Hause hörte. Ein Mitcamper hatte den Brief vorgelesen. «Hallo mein Schatz. Wir vermissen dich so sehr und brauchen dringend ein paar Umarmungen von Papa, aber wir sind froh, dass du sie mit deinen Mitbewohnern teilst», schrieb sie. Und dann erzählte sie noch von den drei gemeinsamen Kindern, Mia (8), Lena (4) und Lucas (1): «Die Mädchen haben Spass am Sport und stürzen sich im Moment in alles, und der kleine Mann liebt das Leben, macht alles kaputt und lernt ein paar neue Wörter.» Unterschrieben war der Brief mit «Z, M, L und L. x».