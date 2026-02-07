Dschungelcamp: Rund vier Millionen sehen Gils Behauptungen zum Skandal

Olympia–Eröffnung ausnahmsweise stärker

Dass die Dschungelcamp–Quote am Freitag etwas nachgab, lag vor allem an der prominenten Konkurrenz im Ersten. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien lockte 5,23 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – klarer Tagessieg beim Gesamtpublikum mit 22,3 Prozent Marktanteil. Die Übertragung punktete quer durch alle Altersschichten, auch bei den 14– bis 49–Jährigen wurden starke 22,7 Prozent erreicht. Damit musste sich das Dschungelcamp beim Gesamtpublikum geschlagen geben, bei den Jüngeren allerdings hatte Olympia gegen den RTL–Dauerbrenner keine Chance.