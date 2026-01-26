Dschungelcamp: Samira lässt die Kissenbombe platzen

Es folgte eine emotionale Abrechnung. «Du hast ihm die offenen Beine angeboten und für mich gibt es danach dann die offenen Ohren?», warf Samira ihrer Kontrahentin an den Kopf. «Welchen Ratschlag hättest du mir geben können? Was genau – welche Stellung ihm am besten gefällt? Deine Nachricht ist unfassbar dreist!» Eva kam kaum zu Wort, nickte nur und räumte ein: «Ich habe mich nicht getraut.» Schliesslich stand Samira auf und ging: «Lassen wir es jetzt so stehen. Das wird sich nie mehr klären in unserem Leben.»