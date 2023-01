Dschungelcamp: Tierische Dschungelprüfung und Tränen im Camp

Am Samstagabend zeigte RTL die zweite Dschungelcamp-Folge. Für Model und «GNTM»-Zicke Tessa Bergmeier (33) ging es in die Prüfung «Hor-Rohr», ihre Mistreiter rückten im Camp zusammen und lernten sich in emotionalen Gesprächen besser kennen. Doch die harmonische Stimmung hielt nicht lange an.