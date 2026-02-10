Dschungelcamp: Versöhnliche Töne beim «Wiedersehen»

Einen Tag, nachdem ein Promi die Dschungelkrone gewonnen hat, lässt er sich beim «grossen Wiedersehen» von den anderen Campern feiern. So sieht es das Protokoll bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» vor. Doch als der neue Dschungelkönig Gil Ofarim (43) am Montag bei RTL (auch via RTL+) vor seine Untertanen tritt, ist der Jubel so verhalten wie selten. Manche Mitcamper klatschen nicht mal für den Sänger, der mit der Hypothek des Davidsstern–Skandals ins Camp gezogen war.