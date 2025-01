Dschungelcamperin Alessia Herren: Papa Willi wäre «unfassbar stolz»

Im «Sommerhaus» zeigte sie sich nicht von ihrer besten Seite

Zuletzt war Herren mit ihrem Mann Can Patrick Nitkewitz (29) in dem Format «Das Sommerhaus der Stars» bei RTL zu sehen. In der Show krachte es vor allem zwischen der 23–Jährigen und Tessa Bergmeier (35): In einer Folge beleidigte Herren ihre Konkurrentin so sehr, dass der Grossteil ihrer Worte von der Redaktion gepiepst werden musste. «Krankes Stück» gehörte anscheinend zu den harmlosesten Ausdrücken, die nicht zensiert wurden.