Dschungelkönig Filip Pavlovic: «Ich wurde nicht immer ernst genommen»

Er hat sich am Ende gegen Manuel Flickinger (33) und Eric Stehfest (32) durchgesetzt: Filip Pavlovic (27) ist der Dschungelkönig der Jubiläumsstaffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (auch bei RTL+ zu sehen). Dass der Ex-«Bachelorette»-Kandidat im grossen Finale am Samstagabend die Krone und ein Preisgeld von 100.000 Euro gewinnen konnte, sei für ihn «das grösste Geschenk», wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. Zudem verrät er, ob der Titel für ihn eine Art Genugtuung ist und was er nach seiner Rückkehr in Deutschland als erstes tun wird.