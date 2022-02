Dschungelkönig Filip Pavlovic ist zurück in Deutschland

Der Dschungelkönig ist gelandet: Filip Pavlovic (27) kam am frühen Dienstagmorgen am Flughafen Frankfurt/Main an. Der Gewinner der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» hat als erster Dschungelcamper wieder deutschen Boden betreten. Der 27-Jährige musste getrennt von seinen ehemaligen Mitstreitern und seinem Begleiter Serkan Yavuz (28) fliegen, wie er in seinen Instagram-Storys verriet.