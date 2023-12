Dschungelkönigin Djamila Rowe: «Mit Sex und Männer bin ich durch»

Sie sei generell eine Person, die sich nicht gern verletzlich zeige. Sie komme stets selbstbewusst, stark und abgeklärt rüber, aber natürlich sei das nicht immer so. Die Visagistin Djamila Rowe nahm erstmals 2004 in der ProSieben–Reality–Show «Die Alm» in einem TV–Format teil. Es folgten Auftritte unter anderem in «Big Brother», «Adam sucht Eva» oder «We are Family!». 2023 nahm sie beim Dschungelcamp teil und wurde überraschend am Ende von den Zuschauern zur Dschungelkönigin gekürt.