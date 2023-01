Dschungelteilnahme in Gefahr? Luigi «Gigi» Birofio hat Corona

Ist für Trash-TV-Macho Luigi «Gigi» Birofio (23) das Abenteuer Dschungelcamp schon vorbei, bevor es überhaupt losgehen konnte? Wie der Sender RTL nun mitgeteilt hat, fiel beim 23-Jährigen ein PCR-Test vor Ort in Australien positiv aus. Birofio befinde sich daher derzeit in Selbstisolation und werde medizinisch betreut. Ein entsprechender Test vor dem Abflug nach Down Under sei noch negativ ausgefallen - die Bedingung für alle Teilnehmenden, überhaupt aus- beziehungsweise einreisen zu dürfen.