«DSDS 2023»: Das erste Bild der neuen Jury um Dieter Bohlen ist da

Dieter Bohlen: «Wie Geburtstag und Weihnachten zusammen»

Kult-Juror Bohlen sagt zum Start der Jubiläumsstaffel: «Wieder auf meinem Jurystuhl zu sitzen, fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.» Das Jubiläum «der geilsten Show im deutschen TV» verspricht er, «hammermässig» zu feiern. Jurymitglied Leony ist «aufgeregt» und «gleichzeitig gespannt auf die Kandidatinnen und Kandidaten», während Pietro Lombardi in Erinnerungen schwelgt: «Genau an diesem Ort hatte auch ich vor elf Jahren mein Casting für die Sendung. Hier hat für mich alles begonnen und sich mein Leben komplett verändert.» Jetzt freut sich der Sänger auf die bevorstehende Show.