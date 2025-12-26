«DSDS»-Aus und Trennung: Auch 2025 lief für Pietro Lombardi turbulent

Nächste «DSDS»–Staffel ohne Pietro Lombardi als Juror

Die privaten Turbulenzen gehen wohl nicht spurlos an Lombardi vorbei, auch wenn er im November betonte, dass er momentan «sehr glücklich» sei. Beruflich gab es für ihn 2025 ebenfalls eine grosse Veränderung: Er sitzt nicht mehr in der «DSDS»–Jury. Bereits vor dem Finale der 21. Staffel im November 2024 hatte «Bild» berichtet, RTL wolle ihn nach dem heftigen Streit mit Laura Maria Rypa durch Rapper Bushido (47) ersetzen. Im Juli wurde die neue Jury für die 22. Staffel die im Frühling 2026 ausgestrahlt werden soll, dann offiziell bestätigt. Neben Dieter Bohlen (71) und Bushido sucht noch Isi Glück (34) nach einem neuen Gesangstalent. Nach insgesamt vier Staffeln als Juror ist Lombardi damit bei dem Format, durch das er 2011 bekannt wurde, raus. Er gab sich aber gelassen und bekundete, er finde die neue Jury «super» und es gebe kein «böses Blut».