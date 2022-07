Dieter Bohlen (68) kehrt 2023 in die Jury der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» zurück. Im kommenden Jahr wird «DSDS» 20 Jahre alt und endet mit der Jubiläumsstaffel. In einem Instagram-Clip hat sich Bohlen, der sich eine Staffel lang als Jury-Urgestein zurückgezogen hatte, bei seinen Fans bedankt. «Ihr habt es geschafft, ihr habt so lange Terror gemacht», erklärt er zu dem Video, das er mit «Ich hab es euch zu verdanken!» kommentierte.