«DSDS»: Das sagt Sängerin Leony zu ihrem neuen Job in der Jury

Dass die Musikerin dabei sein wird, wurde schon lange gemunkelt. Nun gab sie gegenüber RTL selbst ein Statement ab. In einem Video sagt sie: «Ich freue mich unheimlich, in der letzten Staffel ‹DSDS› dabei sein zu dürfen.» Wirklich verarbeitet hat sie die News allerdings selbst noch nicht: «Für mich ist das noch so unreal, ich kann es noch gar nicht glauben ehrlich gesagt!»