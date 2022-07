Sarah Engels

Während der Teilnahme an «Deutschland sucht den Superstar» 2011 galten Sarah Engels (29) und Sieger Pietro als Traumpaar. Die Zweitplatzierte und der Gewinner heirateten 2013. Zwei Jahre später kam Sohn Alessio (6) zur Welt. 2019 liess sich das Paar dann scheiden. Aber nicht nur privat ist in Sarah Lombardis Leben seit der «DSDS»-Teilnahme viel geschehen. Ihren Kampfgeist bewies die Sängerin in vielen TV-Formaten wie etwa «Das grosse Promibacken», «Dancing on Ice» oder 2020 als Skelett bei «The Masked Singer». In jedem dieser Formate konnte Lombardi auch den Sieg für sich nach Hause tragen. Auch privat scheint die 29-Jährige ihr Glück gefunden zu haben: Sie ist seit Mai 2021 mit Fussballspieler Julian Engels (28), geboren Büscher, verheiratet. Das Paar wurde im Dezember desselben Jahres Eltern einer Tochter.