«DSDS»-Finale: Bushido tritt auf, Lombardi schiesst gegen Bohlen

«Ihr könnt euch vorstellen, mein Postfach ist voll. Alle Fragen mich, Pietro was ist mit ‹DSDS›? Es wird so viel geschrieben. Bushido, Pietro, Bushido, Pietro...», hatte Lombardi vor der Show in einem Video über sein Aus gesagt. «‹DSDS› war für mich Familie. ‹DSDS› war ehrlicherweise nie nur ein Job. Ich habe es mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal», sagte er. «Was mich ein bisschen enttäuscht, das ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Das hätte ich mir anders gewünscht. Aber auch das nehme ich meiner Familie niemals übel.»