«DSDS»: Interessante Fakten zu Jurorin Leony

Karriere in Corona-Zeiten

Bei Instagram lässt sie ihre 69.300 Follower an ihrem Leben teilhaben und zeigt sich dort nicht nur in stylishen Outfits, sondern des Öfteren auch mit Hund Marlie. «Bei ‹DSDS› wird sie jetzt zu meinen Eltern gebracht, da kann ich ihr nicht gerecht werden. Aber ansonsten ist sie überall dabei», erklärte sie im September 2022 im Interview mit SWR3. In dem Gespräch ging die Musikerin auch darauf ein, dass sie nicht bei allen Menschen präsent ist. «Die Leute kennen meine Musik, aber mein Gesicht noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen im Umschwung durch die ganzen Live-Auftritte, aber vorher hatte ich ja gar keine Möglichkeit, durch Corona an die Leute zu kommen.» Aber das sei nichts Schlimmes und entwickle sich alles, sagte die Sängerin. «Solange die Leute meine Musik gut finden und ich nichts anderes machen muss als Musik und damit mein Geld verdiene, dann kommt alles so wie es kommen muss.»