«DSDS»-Jurorin Isi Glück: Dieter Bohlen «ist ein super Typ»

Isi Glück (35) ist ab dem 4. April (immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL oder auf RTL+) in der 22. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» zu sehen. Die Partyschlagersängerin nimmt als Jurorin neben Dieter Bohlen (72) und Bushido (47) Platz.
«Ich habe die Anfrage bekommen, weil sie gerne Partyschlager in weiblicher Form in der Jury vertreten haben wollten und da habe ich natürlich direkt zugesagt», erzählt die 35–Jährige im Interview mit spot on news. «Das ist für mich eine grosse Ehre, den Sprung vom Ballermann in die ‹DSDS›–Jury zu machen.» Dass sie vielleicht auch Gegenwind bekommen könnte, ist ihr bewusst. «Es gibt bestimmt einige, die sagen: Warum sitzt da jetzt so eine Frau vom Ballermann? Das hat doch nicht viel mit Musik zu tun und singen kann die auch nicht.‹ Da gebe ich ihnen recht, ich kann wirklich nicht gut singen.» Bei ihr komme es eher auf den Entertainment–Faktor an. «Ich finde auch, das braucht ein Superstar, dass er eben auf der Bühne präsent ist, dass er performen kann, die Leute unterhalten kann. Da bin ich durchaus jemand, der da Tipps geben kann. ›Die vom Ballermann' kann auch klare Worte finden und Feedback geben.»
Isi Glück: «Als Frau wurde man da eher belächelt»
Ihr eigener Karriereweg sei sehr unkonventionell gewesen und sie habe dabei immer auf ihren Bauch gehört. «Das ist der wichtigste Rat, den ich geben kann. Wem vertraue ich wirklich und wo habe ich vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl? Dann würde ich da einen Bogen drum machen.»
Der Anfang in der Ballermann–Branche war für Glück nicht leicht. «Ich habe 2017 angefangen, da gab es noch nicht viele Frauen und es war nicht einfach, sich da durchzusetzen, weil es wirklich sehr männerdominiert war. Als Frau wurde man da eher belächelt.» Doch die Jurorin erarbeitete sich ihren Platz: «Man muss einfach zeigen, dass man eine coole Sau ist, dass man diese Art von Musik auch wirklich feiert und sich damit identifiziert.»
Emotionale Momente als Jurorin
Wie werden wir sie in ihrer Rolle als Jurorin erleben, auch taff und selbstbewusst? Sie sei «schon auch sehr emotional», verrät Glück. Die ein oder andere Träne sei auf jeden Fall geflossen «bei Geschichten, die mich berührt haben und Songs, die wirklich emotional waren». Ansonsten achte sie darauf, nicht zu streng zu sein und «immer irgendwas Positives zu finden. Auch wenn ich jetzt jemanden nicht gut fand, dann sage ich dem das, aber lobe zum Beispiel sein schönes Outfit. Ich will nicht jemanden unnötig brechen oder niedermachen.»
Nicht nur auf die Looks der Kandidatinnen und Kandidaten achtet die Sängerin. «Meine Outfits sind mir immer sehr wichtig, weil es mir einfach Spass macht, mich da auszutoben. Das ist ein bisschen mein Markenzeichen geworden, mich crazy auch mal zu verändern, nicht immer das Gleiche zu tragen, und dass die Leute immer gespannt sind, was ich anhabe. Das macht mir einfach Spass und ist mein Hobby.» Bei den Looks kreiere sie viel selbst, habe aber auch eine Designerin an ihrer Seite, «die mir hin und wieder mal das ein oder andere Outfit auf Wunsch und Mass schneidert. Alles, was irgendwie sexy und crazy und Glitzer ist, mag ich.»
Sehr guter Jury–Vibe
Traditionsgemäss wird es in der neuen «DSDS»–Staffel auch wieder schräge Performances geben. «Wir haben einen bunten Mix an Kandidaten», sagt Glück. «Wir hatten wirklich grossartige Stimmen dabei, aber natürlich auch wieder so lustige Vögel, die einfach ihre Show abgezogen haben. Ich glaube, die Zuschauer wieder sich wieder darauf freuen, dass das sehr unterhaltsam wird.»
Die Dynamik unter den Juroren funktioniere «sehr gut», was sie selbst überrascht habe, erzählt Glück weiter. «Ich fand die Harmonie innerhalb der Jury sehr gut, es ist ein sehr guter Vibe.» Die drei hätten immer unterschiedliche Meinungen gehabt, «aber ich finde, wir haben es immer respektvoll angenommen, uns gegenseitig immer ausreden lassen und auch die Meinung des anderen respektiert», sagt die Sängerin. «Wir hatten unfassbar viel Spass, haben viel miteinander gelacht und ich glaube, es ist sehr konstruktiv gewesen.»
Und wie kam Glück mit den beiden starken Charakteren neben sich zurecht? «Ich finde, Dieter ist ein super Typ, was sein ganzes Wesen angeht. Er ist einfach eine Legende und das merkt man natürlich am Set. Der weiss, wie das läuft. Der kennt die Sendung in und auswendig. Alle um ihn herum kennen ihn mittlerweile und wissen ihn zu nehmen. Sein Humor eckt sicherlich bei einigen mal an, aber ich bin damit sehr gut zurechtgekommen.» Bushido habe sie erst dort kennengelernt und «wir hatten einen guten Vibe von Anfang an, also auch vor der Kamera».
Zu den Castings der Musikshow erklärt Glück: «Diese Staffel wird wirklich komplett anders, weil man den Tag chronologisch begleitet und auch die Person, die dann erstmal weiter ist, noch nicht automatisch im Recall ist, sondern erstmal in einen Golden Room kommt und am Ende jeder Folge alle Kandidaten noch mal vor die Jury treten müssen. Dann wird erneut aussortiert.» Teilweise seien Kandidaten dann noch einmal gegeneinander angetreten und nur einer konnte sich durchsetzen. «Das heisst, es bleibt bis zum Ende jeder Folge der Castings spannend.» Auch der Jury–Joker falle weg. «Bei einer Vierer–Jury hat das Sinn gemacht. Bei uns gab es immer ein sehr eindeutiges Urteil.»
Für den ganz grossen Erfolg hat es für die jüngsten «DSDS»–Sieger nicht gereicht. Wie schafft man es laut Isi Glück heutzutage noch, ein echter Superstar zu werden? «Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach unique ist. Wenn wir jemanden am Ende finden, der auch auf Partybühnen stattfinden kann, ist es natürlich ein Pluspunkt, weil du dann viel für live–Auftritte gebucht wirst von Festivals, Diskotheken oder Open Air Partys. Das wäre ein grosser Vorteil, um im Business zu bleiben.»