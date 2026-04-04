«DSDS»-Jurorin Isi Glück: Dieter Bohlen «ist ein super Typ»

«Ich habe die Anfrage bekommen, weil sie gerne Partyschlager in weiblicher Form in der Jury vertreten haben wollten und da habe ich natürlich direkt zugesagt», erzählt die 35–Jährige im Interview mit spot on news. «Das ist für mich eine grosse Ehre, den Sprung vom Ballermann in die ‹DSDS›–Jury zu machen.» Dass sie vielleicht auch Gegenwind bekommen könnte, ist ihr bewusst. «Es gibt bestimmt einige, die sagen: Warum sitzt da jetzt so eine Frau vom Ballermann? Das hat doch nicht viel mit Musik zu tun und singen kann die auch nicht.‹ Da gebe ich ihnen recht, ich kann wirklich nicht gut singen.» Bei ihr komme es eher auf den Entertainment–Faktor an. «Ich finde auch, das braucht ein Superstar, dass er eben auf der Bühne präsent ist, dass er performen kann, die Leute unterhalten kann. Da bin ich durchaus jemand, der da Tipps geben kann. ›Die vom Ballermann' kann auch klare Worte finden und Feedback geben.»