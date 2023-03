«DSDS»-Jurorin Katja Krasavice: So brisant wird ihr eigener Podcast

Katja Krasavice (26) hat offenbar Gesprächsbedarf. Die Sängerin, die aktuell in der Jubiläumsstaffel von «Deutschland sucht den Superstar» in der Jury sitzt, hat ihren eigenen Podcast veröffentlicht. Die erste Folge von «Queen of Bitches» ist ab dem heutigen 12. März auf der Plattform Podimo verfügbar - und hat es auch schon in sich.