Drehtag ohne die Rapperin

«DSDS»: Loredana fällt am letzten Drehtag der Castings aus

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana haben in den vergangenen Tagen für «DSDS» gedreht. Die Jury musste am letzten Tag der Castings im Europa–Park in Rust aber auf die Rapperin verzichten. Was ist passiert?