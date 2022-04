«DSDS»: Sarah Engels feiert Comeback - als Gastjurorin

Engels tritt damit in die Fussstapfen von Thomas Anders (59), der die Jury in der ersten Liveshow unterstützt hat. Die kommende Sendung mit dem Motto «Movie Night» läuft am Samstag, 23. April, ab 20:15 Uhr live bei RTL (auch via RTL+). Moderator Marco Schreyl (48) führt erneut durch den Wettbewerb, bei dem aktuell noch acht Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen sind.