«DSDS»-Star im «Playboy»: Aneta Sablik sieht sich «endlich als Frau»

Aneta Sablik über ihre Zeit bei «DSDS»

Auf die Zeit bei «DSDS» blicke sie zum einen dankbar aber auch kritisch zurück. Weil sie damals erst zwei Jahre lang in Deutschland gelebt habe, sei ihr damals nicht klar gewesen, wo sie sich da bewerbe. «Ich konnte die Sprache nicht und hatte die Show davor auch nie geguckt», so Sablik. Mit «DSDS»–Kultjuror Dieter Bohlen (70) sei sie immer gut ausgekommen: «Meistens hat er zu mir gesagt: ‹You got this! Du weisst, was du tust.› Sexismus habe ich eher an anderer Stelle in der Branche erlebt.»