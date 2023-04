«DSDS»-Star Menderes Bagci: So ist sein Verhältnis zu Dieter Bohlen

Das Album bietet die grössten Hits aus zwei Jahrzehnten «DSDS». Wie haben Sie die Songs ausgewählt und welcher liegt Ihnen besonders am Herzen?

Bagci: Ich habe mich überwiegend für Siegersongs entschieden. Aber ich möchte ehrlich sein: Es gab Songs, die gar nicht zu mir gepasst haben, wie z.B. «Eine Nacht» von Ramon Roselly. Aber am Ende des Tages konnte ich sowieso nur eine gewisse Anzahl an Songs auswählen. Das war also keine einfache Aufgabe. Nicht alle Lieder sind auf mich so zugeschnitten. Es gab aber auch einige Songs, die mir zugesagt haben, wie z.B. «You drive me crazy» von Daniel Küblböck oder auch «Call my Name» von Pietro Lombardi aber auch «Take me tonight» von Alexander Klaws.