«DSDS»: Wer ist Jurorin Katja Krasavice?

Katja Krasavice, bürgerlich heisst sie Katrin Vogelová (gelegentlich auch Vogel), wurde 1996 in Teplice, Tschechien geboren. In frühen Jahren zog sie mit der Mutter, deren neuen Ehemann und ihren Halbgeschwistern nach Liebschütz in Sachsen. Später ging sie mit ihrer Mutter zu Verwandten nach Leipzig. «Ich wurde in dieser Stadt nicht gut behandelt. Ich konnte nicht rausgehen und hatte Angst», erklärte Krasavice in einem RTL-Interview über ihre Mobbing-Erfahrungen dort. Es habe sie jedoch stärker gemacht und ihr Wille, erfolgreich zu werden, sei noch grösser geworden.