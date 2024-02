«Du bist alles»: So süss gratuliert Matthias Schweighöfer seiner Ruby

Matthias Schweighöfer (42) widmet seiner Freundin Ruby O. Fee auf Instagram eine süsse Liebeserklärung. Die Schauspielerin feiert am 7. Februar ihren 28. Geburtstag. «Happy Birthday liebe Ruby! Bleib so, wie du bist, denn so wie du bist, bist du einfach alles», beginnt der international erfolgreiche Filmstar den Post für seine Liebste.