«Du liebst mich nicht»: Sido interpretiert Hit von Sabrina Setlur neu

Bald gibt es Sido live zu erleben

Wer hören will, wie Sido den Song live performt, dürfte in den kommenden Wochen die Gelegenheit dazu bekommen. Am 24. Oktober startet seine «Paul – Live mit dir»–Tour in Leipzig, die ihn mit den insgesamt 15 geplanten Konzerten auch in die Schweiz sowie nach Österreich und Luxemburg führt. Am 10. und am 11. November stehen zum Abschluss zwei Konzerte in seiner Heimat Berlin an.