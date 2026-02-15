Dua Lipa und Callum Turner: Süsser Pärchenauftritt auf der Berlinale

Die Sängerin und der Schauspieler sind seit 2024 ein Paar. Im Juni 2025 hatte die Britin die Verlobung mit ihrem Landsmann bestätigt, die schon einige Monate zuvor stattgefunden haben soll. Im Gespräch mit der britischen «Vogue» sagte sie: «Ja, wir sind verlobt.» Es sei «sehr aufregend». Die Sängerin schwärmte auch von ihrem Verlobungsring, für den ihr Partner zunächst ihre Schwester und ihre besten Freunde kontaktiert habe. Geradezu «besessen» sei sie von dem Ring: «Das bin so ich. Es ist schön zu wissen, dass die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst, dich sehr gut kennt.» Wann die Hochzeit erfolgt, ist noch nicht bekannt.