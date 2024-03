Dua Lipa und Coldplay sind Headliner beim Glastonbury Festival 2024

Weitere Acts beim Glastonbury Festival 2024

Auch die Namen auf den übrigen Bühnen können sich sehen lassen: Für die zweitgrösste «Other»–Stage hat das Festival Bands wie Idles, Disclosure, The National, Two Door Cinema Club, Bombay Bicycle Club oder Nothing But Thieves sowie die Popsängerinnen Camila Cabello (27), Avril Lavigne (39) und Anne–Marie (32) angekündigt.