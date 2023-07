Tief ausgeschnitten und durchsichtig

Die Grammy-Gewinnerin betrat den rosa Teppich im Shrine Auditorium am Sonntag in einem engen, ärmellosen Kettenhemdkleid, das in der kalifornischen Sonne glänzte. Das durchsichtige Material zeigte, dass Dua Lipa lediglich einen weissen Slip darunter trug. Das Kleid hatte auf der Vorderseite einen tiefen Rundhalsausschnitt. Am Rücken war es ebenfalls sehr tief ausgeschnitten, wie die Sängerin den Fotografen durch ihre Posen auf dem rosa Teppich zeigte. Dazu hatte sie silberne Accessoires kombiniert: ein Paar geschlossene High Heels, Ohrringe sowie eine funkelnde Strasskette.