Dublin sagt «Goodbye»: Tausende Fans bei Trauerzug für Shane MacGowan

Auf den Strassen Dublins haben sich am heutigen Freitag (8. Dezember) tausende Menschen versammelt, um Abschied von Shane MacGowan (1957–2023) zu nehmen. Der Frontmann der irischen Band The Pogues, der vor allem als Songwriter des Weihnachtslieds «Fairytale Of New York» berühmt wurde, war am 30. November im Alter von 65 Jahren verstorben.