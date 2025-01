«Duell um die Welt»: Joko und Klaas schicken Felix Kroos nach Lettland

Moderatoren zwischen Tunnelsystem und Blutegeln

Für Team Joko geht ausserdem Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) an den Start. Ihre Aufgabe: Sie soll mit einem Mountainbike in einem gigantischen Tunnelsystem einer verlassenen Bleimine in Slowenien den Ausgang finden. Auch Moderator und Sportreporter Christoph «Icke» Dommisch (38, Team Klaas) erwartet keine leichte Challenge. In Tokio muss er eine vermutlich unvergessliche Nacht zwischen Backpfeifen und Blutegeln überstehen.