«Dune 2»: Trailer zeigt Schauspiel-Comeback von Christopher Walken

Regisseur Denis Villeneuve plant indes bei entsprechendem Erfolg von «Dune: Teil 2» auch einen dritten Teil. Dieser könnte Frank Herberts (1920-1986) 1969 erschienen Roman «Dune Messiah» adaptieren. Auch eine Spin-off-Serie mit dem Titel «Dune: The Sisterhood» befindet sich beim Streamingdienst Max in der Entwicklung. Sie soll das «Dune»-Universum ausbauen. «Dune» aus dem Jahr 2021 war mit insgesamt sechs Oscars ausgezeichnet worden. Die Fortsetzung soll am 2. November in den deutschen Kinos erscheinen.