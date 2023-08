«Dune 2» wird auf nächstes Jahr verschoben

Der nächste grosse Kinofilm ist dem Streik in Hollywood zum Opfer gefallen. Der Start von «Dune 2» wird auf den 15. März 2024 verschoben. Das gab die Produktionsfirma Warner Bros. laut Medienberichten bekannt. Das Branchenmagazin «Variety» hatte zuvor von entsprechenden Plänen des Studios berichtet. Eigentlich sollte das Sequel der Science–Fiction–Saga von 2021 am 3. November 2023 in die Kinos kommen.